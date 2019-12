Présentation

Autrans en hiver,

Brest en été,

Rennes en été,

InnovAfrica en automne,

et Montpellier au printemps.



« Vers des territoires en réseau »

Comment les animateurs mettent-ils en réseau leurs expériences, leurs pratiques dans les territoires et entre les territoires ?

Comment l’internet et les Tics apportent-ils une plus-value aux savoir-faire d’animation de territoire ?

Comment s’effectue ce partage, cet échange, quel enjeu pour l’avenir et l’innovation sociale des territoires ?

En quoi ces pratiques peuvent elles contribuer au développement des territoires ?

--> Les usages sociaux et sociétaux des TIC pour plus de partage dans les territoiresLes rencontres Moustic s'inscrivent, depuis 2005, dans le paysage des rencontres d'acteurs de l'internet Cette année MousTIC s'intéresse aux expériences de coopération vécues au sein et entre les territoires.Ces rencontres souhaitent être un lieu de partage d'expériences, d'expérimentations, répondant à des problématiques de mobilité, de lien intergénérationnel, et/ou de lien rural-urbain. MousTIC promeut les logiques coopératives. Dans un souci de cohérence et de transparence, le projet est porté par un collectif ouvert construisant son contenu et son organisation de manière participative.L'objectif des ces rencontres est de partager des savoirs, des expériences mais aussi d'élargir nos horizons par rapport à nos pratiques du quotidien et bousculer les idées reçues. Vivre la coopération et travailler ensemble pour produire des ressources utiles à tous : mode d'emploi, techniques d'animation, domotique , communication, plan d'action, cartographie ...L'esprit de MousTIC c'est aussi d'impulser une dynamique pendant ces trois jours par une alternance entre des conférences, des BarCamp (forme d'ateliers-événements participatifs où le contenu est fourni par les participants), des accélérateurs de projets (atelier collectif permettant, en peu de temps, d'avancer sur un projet), et des moments de convivialité.Ces rencontres se veulent une expérience irréversible de coopération